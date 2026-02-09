Botte tra studenti all’istituto alberghiero “Gae Aulenti”. Interviene la polizia, uno dei ragazzi coinvolti è finito al pronto soccorso.

Corridoi trasformati in ring all’istituto alberghiero “Gae Aulenti” di Biella, dove nei giorni scorsi uno scontro tra due studenti di prima superiore è degenerato fino a richiedere l’intervento dei soccorsi. Uno dei ragazzi, rimasto ferito, è stato accompagnato in pronto soccorso per un forte trauma alla mandibola.

L’episodio si è verificato durante una fase della giornata scolastica in cui gli studenti possono spostarsi liberamente all’interno dell’edificio. La violenza del confronto non è passata inosservata: alcuni docenti, accortisi di quanto stava accadendo, sono intervenuti immediatamente, restando colpiti dall’intensità della rissa.

L’intervento della polizia

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze degli insegnanti presenti e ascoltato la dirigente scolastica.

Resta da chiarire se lo scontro sia nato all’improvviso o se tra i due studenti — che frequentano classi diverse dello stesso anno — vi fossero tensioni pregresse. Considerata la minore età dei protagonisti, non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Il precedente

L’episodio si inserisce in un contesto che negli ultimi giorni ha già acceso i riflettori sul tema della violenza tra giovanissimi a Biella. Solo recentemente la questura era intervenuta anche all’istituto Bona, dopo la diffusione sui social e nelle chat WhatsApp di un video che mostrava una lite tra due studentesse all’esterno della scuola, ripresa e incitata da altri ragazzi. Non si trattava del primo filmato di questo tipo, tanto che era stato deciso di rafforzare i controlli con il passaggio di una volante all’orario di uscita, come misura di prevenzione.

