Addio a Fabio Moretti, morto improvvisamente a 49 anni

La comunità di Ronco, centro del Biellese orientale piange Fabio Moretti, morto improvvisamente a soli 49 anni. La notizia si è diffusa nel fine settimana, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti. Moretti era molto conosciuto anche sui social, dove negli anni aveva coltivato amicizie legate soprattutto al mondo dei motori, dei rally e della storica Lancia Delta, sua grande passione.

I funerali sono stati celebrati ieri, lunedì 18 maggio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Ronco. La veglia di preghiera era invece prevista per la sera precedente. Tanti i messaggi comparsi online nelle ultime ore, segno dell’affetto che circondava il 49enne.

Il ricordo degli amici

La morte improvvisa di Fabio Moretti ha colpito profondamente chi lo conosceva. Sui social network sono comparsi parecchi messaggi di cordoglio, alcuni dei quali legati alla sua grande passione per i rally e per la Lancia Delta. Un amico ha raccontato di aver parlato con lui soltanto poche ore prima della tragedia.

«Grazie per il buongiorno tutte le mattine», scrive un conoscente in un lungo post pubblicato online. E ancora: «Grazie perché mi chiedevi sempre come stavo». Parole che restituiscono l’immagine di una persona presente, attenta agli altri e capace di mantenere rapporti sinceri anche attraverso i piccoli gesti quotidiani.

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La passione per i motori e i rally

Tra i ricordi condivisi dagli amici emerge soprattutto il legame di Fabio con il mondo dei motori. Le conversazioni sui rally, i commenti ai video e la passione comune per la Delta sono diventati in queste ore frammenti preziosi di memoria per chi gli voleva bene.

Molti lo descrivono come una persona autentica e disponibile. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non soltanto nella famiglia, ma anche tra gli appassionati con cui condivideva interessi e amicizie. In tanti hanno scelto di ricordarlo pubblicando fotografie, messaggi personali e immagini delle auto che amava.

L’ultimo saluto a Ronco Biellese

Accanto alla moglie Sonia Maiolo, alla mamma Marinella Zucconelli e ai familiari, saranno in molti a stringersi nel ricordo di Fabio. I messaggi pubblicati online raccontano una figura semplice, legata alle proprie passioni e capace di lasciare un segno umano forte nelle persone incontrate lungo il cammino.

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