Cacciatore ucciso da un cinghiale durante una battuta

Tragedia durante una battuta di caccia nei boschi di Vicoforte, in provincia di Cuneo: un cacciatore è stato ucciso da un cinghiale. E’ accaduto nella mattinata di oggi, domanica 20 ottobre. L’uomo è stato assalito dall’animale durante una battuta di caccia.

A quanto pare, il cinghiale lo avrebbe attaccato e lui sarebbe finito a terra. Poi l’uomo è stato ferito alle gambe probabilmente dalle zanne molto taglienti dell’animale. I compagni di battuta lo hanno infatti trovato riverso al suolo con profonde ferite negli arti inferiori.

L’intervento dei soccorritori

Gli amici hanno subito lanciato l’allarme. Sono subito intervenuti i carabinieri e l’emergenza sanitaria del 118. Ma l’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate: aveva perso troppo sangue. All’arrivo dei soccorsi per lui non c’è quindi stato più nulla da fare.

Era un ex dipendente comunale, Giuseppe Cappellino, residente a Mondovì. Aveva 74 anni.

