Carabiniere trovato senza vita nel parcheggio di un cimitero. Il militare aveva 45 anni: il corpo è stato rinvenuto nella sua autovettura.

Un carabiniere di 45 anni, in servizio alla stazione di Chivasso, è stato trovato senza vita nel parcheggio dei cimitero. E’ accaduto intorno alle 13 di oggi, giovedì 5 febbraio. Il militare era benvoluto e stimato da tutti: è stato trovato senza vita all’interno della sua autovettura, dietro a un vecchio chiosco abbandonato dopo un rogo. Lo riporta Prima Chivasso.

Pugliese d’origine, prima del trasferimento a Chivasso (dove viveva con la famiglia) aveva prestato a lungo servizio presso la caserma di Verolengo.

Soccorsi inutili

L’allarme è scattato poco dopo le 13, ma all’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza della Croce rossa, con a bordo équipe medica del 118, per il militare non c’era già più nulla da fare.

Nel giro di pochi minuti il piazzale si è riempito di colleghi della compagnia di Chivasso e del Comando provinciale di Torino. In via Favorita sono giunti anche il comandante provinciale dell’arma, generale Roberto De Cinti, il cappellano militare don Diego Maritano, il servizio psicologico dell’Arma, il medico legale e il sindaco di Chivasso Claudio Castello.

I rilievi

Sentito il magistrato di turno alla procura di Ivrea, Mattia Francesco Cravero. Mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri della sezione Investigazioni sScientifiche di Torino. Dopo il primo esame da parte del medico legale dell’AslTo4, il corpo del militare è stato composto nelle camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso, a disposizione della magistratura.

