Carrozzeria abusiva nel Vercellese: multati il titolare e pure i clienti

I carabinieri forestali di Vercelli hanno scoperto un’attività di carrozzeria priva delle necessarie autorizzazioni, specialmente per lo smaltimento dei rifiuti. E hanno sanzionato titolare e clienti, facendo anche partire una denuncia per una serie di reati.

L’intervento, che ha coinvolto anche i carabinieri di Albano Vercellese, ha permesso di accertare che all’interno dei locali di un rivenditore di autoveicoli autorizzato, era presente un’area adibita a carrozzeria. Un’area in cui erano installate attrezzature specifiche, compresa una cabina di verniciatura e diversi veicoli, alcuni dei quali in lavorazione e uno fuori uso non ancora radiato.

Un pericolo per l’ambiente

L’attività veniva svolta in difformità alla normativa ambientale e di settore. Oltre all’assenza della prevista autorizzazione alle emissioni in atmosfera, necessaria per l’utilizzo della cabina di verniciatura, non era stata effettuata alcuna comunicazione all’Albo delle imprese, né risultava l’individuazione di un responsabile tecnico designato.

I carabinieri hanno quindi denunciato a il titolare alla procura della Repubblica. E’ quindi scattato il sequestro dei rifiuti, della cabina di verniciatura e dell’attrezzatura necessaria per l’esercizio dell’attività di carrozzeria.

Sanzionati proprietario e clienti

Elevate sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa 7mila euro, sia al proprietario della carrozzeria non autorizzata sia ai “clienti” che gli avevvano affidato la riparazione delle proprie vetture.

