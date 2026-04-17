Chi ha visto quell’incidente? Appello dei familiari. Il corpo di Davide Mafezzoni era stato scoperto solo dopo qualche ora. Si cercano testimoni.

Chi ha visto quell’incidente? Appello dei familiari

A distanza di alcuni giorni dalla tragedia lungo la strada provinciale 12, tra Mosezzo e Casaleggio, i familiari di Davide Mafezzoni lanciano un appello per fare chiarezza su quanto accaduto.

L’uomo era stato trovato senza vita all’interno della sua Ford Fiesta, uscita di strada e finita in un fossato a lato della carreggiata. Ora i parenti chiedono l’aiuto di chiunque possa aver visto qualcosa: «Chi avesse assistito all’incidente o notato movimenti sospetti si metta in contatto con i familiari o con le forze dell’ordine».

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento era avvenuto all’alba di mercoledì scorso, intorno alle 5.30, quando alcuni automobilisti di passaggio avevano notato la vettura ribaltata, in parte nascosta in un canale irriguo e quindi difficilmente visibile dalla strada. Una volta avvicinatisi, avevano purtroppo scoperto che all’interno dell’abitacolo si trovava già il corpo senza vita dell’uomo.

Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di aiuto si era rivelato inutile. Le prime ipotesi parlano di un possibile malore improvviso che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, ma la dinamica esatta resta ancora da chiarire.

Il punto interrogativo su orario e dinamica

Rimane infatti aperto anche il nodo dell’orario dell’incidente: non si esclude che possa essere avvenuto diverse ore prima del ritrovamento. Saranno gli accertamenti, compresa l’autopsia, a fornire risposte più precise.

Nel frattempo, l’appello dei familiari punta a raccogliere elementi utili per ricostruire gli ultimi momenti di Davide e dare un quadro più completo della tragedia. Chiunque abbia informazioni è invitato a farsi avanti.

Foto d’archivio

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