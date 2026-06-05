Trovato senza vita carabiniere biellese di soli 49 anni

Un grave lutto ha colpito nei giorni scorsi il Biellese e la Liguria. L’altra mattina, a Varazze, l’appuntato scelto Fabrizio Ramella è stato trovato privo di vita all’età di 49 anni. L’allarme è scattato intorno alle 8.30: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Croce rossa locale, ma purtroppo per il militare non c’era già più nulla da fare.

Originario della Valle Cervo e nato a Biella, Ramella viveva da molti anni nella località ligure, dove prestava servizio nella stazione dei carabinieri. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente tra colleghi, amici e conoscenti, suscitando profondo cordoglio sia in Liguria sia nel Biellese.

Una vita al servizio della collettività

Classe 1976, Fabrizio Ramella aveva iniziato il proprio percorso nell’Arma nel 1996, arruolandosi come carabiniere ausiliario. Da oltre vent’anni svolgeva servizio nella Benemerita, distinguendosi per professionalità, disponibilità e spirito di servizio.

Nel 2018 era tornato temporaneamente a vivere a Biella per assistere un familiare gravemente malato, salvo poi rientrare successivamente in Liguria. Chi lo conosceva lo descrive come una persona riservata ma sempre pronta ad aiutare gli altri, molto legata sia alla propria terra d’origine sia alla comunità di Varazze.

La passione per il Milan e per i droni

Oltre all’impegno professionale, Ramella coltivava diverse passioni personali. Era un grande tifoso del Milan e seguiva con entusiasmo le vicende della squadra rossonera, condividendo spesso momenti di sport e amicizia con amici e colleghi.

Negli ultimi anni si era inoltre avvicinato al mondo dei droni, ottenendo numerosi attestati e qualifiche come pilota. Una passione che aveva approfondito con grande interesse e competenza, trasformandola in una vera attività parallela fatta di studio, aggiornamento e tecnologia. Lo riporta La Provincia di Biella.

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