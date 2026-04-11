Auto nel fossato lungo la strada provinciale: trovato senza vita un 58enne. Tragedia nel Novarese, forse all’origine dell’incidente c’è stato un malore.

Auto nel fossato lungo la strada provinciale: trovato senza vita un 58enne

Tragedia l’altro giorno lungo la strada provinciale 12 del Novarese, nel tratto tra Mosezzo e Casaleggio, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria auto finita fuori strada. A fare la scoperta, intorno alle 5.30 del mattino, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. La vettura, una Ford Fiesta, era ribaltata e in parte nascosta all’interno di un canale irriguo a lato della carreggiata, rendendosi difficilmente visibile. Chi si è fermato per prestare aiuto ha subito compreso la gravità della situazione: all’interno dell’abitacolo si trovava il corpo ormai privo di vita di Davide Mafezzoni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore improvviso, che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. L’auto, dopo aver superato la rampa del cavalcavia autostradale, avrebbe proseguito la sua corsa senza frenare, terminando nel fossato sul lato sinistro della strada.

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Indagini sui tempi e i modi della tragedia

Resta ancora da chiarire con esattezza quando sia avvenuto l’incidente: non è escluso che possa essersi verificato già nella tarda serata precedente. Saranno gli accertamenti, tra cui l’autopsia, a fornire indicazioni più precise sull’orario e sulle cause del decesso.

Mafezzoni, che aveva compiuto 58 anni lo scorso gennaio, era conosciuto per la sua passione per i motori e per il mondo dei rally, coltivata anche attraverso l’attività nell’officina di famiglia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico, inizialmente regolato a senso unico alternato con il supporto della polizia locale di Carpignano Sesia, è tornato alla normalità nel corso della mattinata.

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