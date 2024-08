Ciclista 58enne morto in strada per un malore. Stava percorrendo un tratto di strada quando si è accasciato a terra: niente da fare per i soccorsi.

Ciclista 58enne morto in strada per un malore

Tragedia a Bosio, in provincia di Alessandria, dove un ciclista di 58 anni, dopo aver percorso lunghi tratti di strada nel territorio vicino alla città di Ovada, si è improvvisamente accasciato a terra a seguito di un malore.

Inutili i tentativi di soccorso, per l’uomo, una volta giunti, non c’era ormai già più niente da fare. Sul posto anche l’equipe dell’elisoccorso “AlphaEcho” di Alessandria.

L’allarme

L’allarme sarebbe scattato subito, intorno alle 10.30, subito dopo che qualche passante si era accorto della grave situazione in cui si trovava ciclista. Sul posto, sono quindi prontamente intervenuti, oltre ai soccorsi del 118 e le equipe della vicina Gavi, anche l’elisoccorso.

Inutili i tentativi di soccorso

Il mezzo di soccorso di base è quindi intervenuto iniziando immediatamente tutte le possibili manovre di rianimazione, ma la situazione era grave fin da subito. L’attività dei medici del 118 è poi continuata dall’equipe dell’elisoccorso “AlphaEcho” della città di Alessandria ma, purtroppo, per il 58enne non c’era già più nulla da fare.

