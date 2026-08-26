Ciclista travolto dal torrente, ricerche senza sosta: ancora nessuna traccia

Riprendono questa mattina, mercoledì 26 agosto, lungo il torrente Cervo le ricerche del ciclista travolto ieri dalla piena mentre attraversava il guado di Castelletto Cervo. I vigili del fuoco hanno lavorato per l’intera giornata di martedì 25 agosto, estendendo progressivamente i controlli verso valle, prima di lasciare sul posto un presidio durante la notte.

L’allarme era scattato poco prima delle 6, proprio mentre un addetto stava chiudendo il passaggio per l’aumento della portata del torrente. Nonostante la situazione di evidente pericolo, un uomo in bicicletta ha imboccato il guado ed è stato trascinato dalla corrente. Le condizioni del Cervo hanno subito reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso.

Controlli lungo il torrente fino all’autostrada

Nella giornata di ieri il nucleo Sapr dei vigili del fuoco, specializzato nell’impiego dei droni, ha esaminato dall’alto il greto fino all’autostrada A4. Parallelamente i volontari del distaccamento di Santhià hanno controllato ponti e attraversamenti lungo il corso d’acqua, arrivando fino al territorio di Quinto Vercellese.

Due segnalazioni hanno fatto concentrare l’attenzione della squadra fluviale del comando di Biella su altrettanti punti. Dall’alto erano stati individuati un indumento e alcune calzature, ma le verifiche effettuate direttamente sul posto non hanno portato a elementi utili per rintracciare il disperso.

Nessuna denuncia di scomparsa

Resta ancora da chiarire l’identità del ciclista. Finora non risultano denunce di persone scomparse riconducibili all’episodio. Sono stati effettuati accertamenti anche al centro di accoglienza migranti di Massazza, dove tutti gli ospiti risultano presenti, mentre vengono esaminate le immagini delle telecamere della zona.

Le ricerche proseguono anche per individuare la bicicletta, che potrebbe fornire indicazioni importanti. Per ragioni di sicurezza restano chiusi al transito dei veicoli e dei pedoni i guadi di Castelletto Cervo e Gifflenga.

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