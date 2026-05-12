Dolore per la morte di Giovanni Todisco, 36 anni: il ricordo del coro “Noi cantando”

Dolore a Cossato e in tutto il Biellese orientale per Giovanni Todisco, scomparso all’età di 36 anni. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in zona, suscitando grande commozione tra amici, conoscenti e membri della comunità locale. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 13 maggio, alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cossato. Il giovane è venuto a mancare domenica all’ospedale “Molinette” di Torino. Aveva dovuto convivere con problemi cardiaci.

A darne il triste annuncio sono il papà Vincenzo, la mamma Lucia, la sorella Sara, la compagna Roberta e i parenti tutti. Il rosario sarà recitato martedì 12 maggio alle 18 nella stessa chiesa. Dopo la cerimonia funebre, Giovanni Todisco sarà inumato nel cimitero di Cossato, dove familiari e amici potranno rivolgergli un ultimo saluto.

Il legame con il coro “Noi cantando”

Tra i messaggi più toccanti arrivati nelle ore successive alla scomparsa, c’è quello del coro di Cossato “Noi cantando”, realtà di cui facevano parte sia Giovanni (fino a qualche anno fa) sia il padre Vincenzo. Un ricordo intenso, nato dal forte rapporto umano costruito attraverso anni di musica condivisa e amicizia.

«Ciao Giovanni… Parte di noi se ne va con te. Grazie per la strada fatta insieme e per la bellezza che hai portato nel nostro gruppo… cantare insieme crea un legame che va oltre il tempo e la distanza, perché il coro non è solo musica, è una famiglia che condivide gioie e sostiene pesi insostenibili». Parole che raccontano il profondo vuoto lasciato dal giovane nella comunità corale.

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Un abbraccio alla famiglia

Nel messaggio del coro emerge anche la vicinanza al padre Vincenzo, colpito da un dolore immenso condiviso dall’intero gruppo. «Oggi piangiamo insieme a Vincenzo la scomparsa di suo figlio, un giovane che ha fatto parte della nostra storia. Caro Vincenzo, la tua famiglia del coro ti è accanto».

Il ricordo si conclude con un pensiero che unisce dolore e affetto: «La sua voce vivrà per sempre nel nostro ricordo e nel tuo coraggio. Un abbraccio immenso a te e ai tuoi cari». Una testimonianza che evidenzia quanto Giovanni Todisco fosse stimato e voluto bene, non solo come cantante, ma soprattutto come persona capace di lasciare un segno autentico nei rapporti umani.

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