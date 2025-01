Colpo da 30mila euro in concessionaria: rubate due auto. I ladri riescono a portare via due vetture usate di grossa cilindrata da un rivenditore.

Colpo da 30mila euro in concessionaria: rubate due auto

Indagini in corso dopo un furto messo a segno l’altro giorno a Cavaglià, nel basso Biellese. Dei ladri si sono infatti introdotti in una concessionaria di via Ivrea e sono riusciti a rubare non una ma ben due automobili di grossa cilindrata, per quanto di seconda mano.

LEGGI ANCHE: Grignasco, confermate le condanne per la banda degli “spaccaossa”

Indagini in corso

Al momento non si conoscono ancora i dettagli, quel che è certo è che il valore delle due vetture usate era di almeno 30mila euro. Sull’episodio stanno ora cercando di fare piena luce i carabinieri. Ad effettuare il primo sopralluogo alla ricerca di indizi utili a risalire ai responsabili sono stati i militari dell’Arma della stazione di Cavaglià.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook