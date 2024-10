Croce rossa in lutto, morta la volontaria più anziana d’Italia. Anna Alma Broccoli per più di trent’anni era stata centralinista e contabile nella sezione di Arona-Lesa.

Aveva 96 e per più di trenta aveva lavorato come volontaria alla sezione delle Croce rossa di Arona-Lesa. Al lavoro fino ai 90 anni, era stata la volontaria della Croce rossa più anziana d’Italia. Ora tutta l’associazione piange Anna Alma Broccoli, che ha cessato di vivere l’altro giorno nella casa di riposo dove era ospitata.

La donna era nata nel 1928 ed era entrata in Croce rossa nel 1991. Fino a poco tempo fa aveva ricoperto il ruolo di centralinista e contabile della sezione locale aronese. Nel 2020 aveva ricevuto l’onorificenza al Merito della Repubblica “per l’impegno profuso, nel corso della sua vita, nella promozione del valore della solidarietà”.

Aveva lavorato in fabbrica e nel commercio

Prima della pensione, Anna Alma Broccoli aveva lavorato in fabbrica e aveva diretto un negozio di abbigliamento.

A ricordarla anche il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli: «La chiamavano tutti “la signora Mazza”, era un simbolo dell’amore per la comunità, volontaria della Croce rossa aronese sino a oltre novant’anni, amata da tutti e amava tutti. Un orgoglio del nostro territorio, ci mancherà quel suo essere un esempio di vita totalmente proiettato al bene comune. Grazie di esserci stata e di esserci in futuro perché esempio e ricordo del suo volontariato non si disperderanno. Ciao Signora Mazza!»

