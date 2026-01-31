Distrugge biglietterie e vetrate lungo la Torino-Milano, incastrato dalle telecamere. I passeggeri presenti hanno assistito attoniti alla scena.

Distrugge biglietterie e vetrate lungo la Torino-Milano

E’ stato catturato grazie alle telecamere di videosorveglianza un uomo che l’altro pomeriggio ha seminato il caos all’interno della stazione ferroviaria di Settimo Torinese, lungo la tratta Torino-Milano, danneggiando gravemente le strutture e creando momenti di paura tra i passeggeri in attesa dei treni.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto – in evidente stato di alterazione psicofisica – ha preso di mira le biglietterie elettroniche, distruggendo i monitor, per poi accanirsi contro le vetrate della sala d’aspetto. La scena si è svolta sotto gli occhi increduli dei viaggiatori, mentre l’intero episodio veniva ripreso dal sistema di videosorveglianza attivo nello scalo.

LEGGI ANCHE: La stazione di Borgosesia imbrattata da writers e vandali: le foto

In azione le forze dell’ordine

L’allarme è scattato immediatamente: le immagini hanno consentito una segnalazione tempestiva al 112 e l’intervento rapido dei carabinieri. Due pattuglie sono arrivate sul posto in pochi minuti, riuscendo a intercettare e fermare l’uomo nelle immediate vicinanze della stazione, procedendo all’identificazione.

I danni alle apparecchiature digitali hanno causato disagi, ma Rete ferroviaria italiana e Trenitalia si sono attivate per limitare i problemi all’utenza. In attesa del completo ripristino delle biglietterie automatiche, è stata allestita una postazione provvisoria per consentire l’acquisto dei titoli di viaggio e garantire il regolare accesso ai treni. Lo riporta Prima Settimo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook