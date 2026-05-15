Tragedia alle Maldive, tra le vittime Federico Gualtieri: era nato a Borgomanero

C’è anche Federico Gualtieri, trentenne nato a Borgomanero e originario di Omegna, tra i cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione subacquea. La tragedia si è consumata ieri, giovedì 14 maggio, nell’atollo di Vaavu, una zona molto frequentata dagli appassionati di immersioni.

Il giovane era laureato in biologia marina all’Università di Genova. Secondo le prime informazioni, si trovava nell’arcipelago per motivi legati alla ricerca scientifica. La sua morte ha colpito profondamente il territorio novarese e il Verbano, dove la notizia si è diffusa nel giro di poche ore.

L’immersione e l’allarme

Il gruppo di sub italiani era a bordo della Duke of York, una nave utilizzata per crociere subacquee. L’immersione sarebbe avvenuta nella zona di Alimathaa, con l’obiettivo di esplorare alcune grotte a circa 50 metri di profondità. La ricostruzione è ancora al vaglio delle autorità locali.

L’allarme è scattato quando i cinque non sono riemersi all’orario previsto. L’equipaggio ha segnalato la scomparsa e sono iniziate le ricerche. Poco dopo è arrivata la notizia peggiore: i corpi dei turisti italiani sono stati ritrovati senza vita nelle acque dell’atollo.

Le altre vittime della tragedia

Oltre a Federico Gualtieri, hanno perso la vita Monica Montefalcone, docente e ricercatrice dell’Università di Genova, e la figlia Giorgia Sommacal, anche lei di Genova. Tra le vittime ci sono inoltre Gianluca Benedetti, di Padova, e Muriel Oddenino, di Poirino, nel Torinese.

La tragedia ha coinvolto persone legate al mondo della ricerca, della subacquea e del mare. Una passione comune che si è trasformata in dramma durante un’immersione complessa, sulla cui dinamica restano ancora molti aspetti da chiarire.

Gli accertamenti delle autorità

La Farnesina ha confermato che l’incidente sarebbe avvenuto durante l’esplorazione di grotte profonde. L’ambasciata d’Italia a Colombo sta seguendo il caso e mantiene i contatti con le famiglie delle vittime, offrendo assistenza per le procedure consolari.

Le autorità delle Maldive hanno avviato gli accertamenti per stabilire che cosa sia accaduto sott’acqua e perché i cinque sub non siano riusciti a tornare in superficie. La comunità di Borgomanero e quella di Omegna piangono intanto Federico Gualtieri, morto lontano da casa a soli trent’anni.

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