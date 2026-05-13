Addio a Vittoria Perino Morino: Coggiola saluta una donna di 100 anni

Si è spenta a 100 anni Vittoria Perino Morino, storica residente di Coggiola e figura molto conosciuta in paese. La donna è morta lunedì 11 maggio nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei familiari. I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 13 maggio, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Viera, con partenza dalla casa funeraria. Dopo la funzione religiosa la salma sarà tumulata nel cimitero della frazione.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione in Valsessera, dove Vittoria era considerata un punto di riferimento per tante persone che l’avevano conosciuta nel corso della sua lunga vita. Soltanto pochi mesi fa, nel novembre 2025, aveva festeggiato il prestigioso traguardo dei 100 anni insieme ai familiari e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Una vita tra lavoro, famiglia e comunità

Nata il 9 novembre 1925 in frazione Viera, Vittoria Perino Morino era l’ultima di sette fratelli. Cresciuta in una famiglia numerosa, aveva attraversato un secolo di storia mantenendo sempre un forte legame con il territorio e con la comunità coggiolese. Per molti anni aveva lavorato alla Bozzalla, storica azienda tessile del paese, svolgendo il mestiere di tessitrice.

Dopo il matrimonio con Palmo Ugo, la coppia aveva vissuto per un periodo in frazione Masseranga, a Portula, prima di tornare definitivamente a Coggiola. Anche in età avanzata Vittoria aveva continuato a vivere in autonomia nella sua casa di via Bruno Buozzi, sempre seguita con affetto dalla famiglia e in particolare dalla figlia Maria Teresa, dai nipoti e dai parenti più stretti.

Il traguardo dei 100 anni festeggiato in paese

Nel giorno del suo centesimo compleanno, celebrato lo scorso novembre, Vittoria aveva accolto con il sorriso amici, parenti e amministratori locali. A portarle gli auguri della comunità erano stati il sindaco Paolo Setti e il vice sindaco Laura Speranza, presenti alla festa organizzata per celebrare il suo importante traguardo.

Nonostante l’età, la centenaria conservava lucidità e spirito indipendente. Amava leggere, dedicarsi ai piccoli lavori di sartoria e mantenersi attiva nella quotidianità. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna riservata ma sempre gentile, profondamente legata alla famiglia e alle tradizioni del paese. Con la sua scomparsa Coggiola perde una delle sue memorie storiche più preziose.

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