Dodicenne violentata nei bagni della stazione. Chiuse le indagini a Porta Nuova, un ventenne è accusato degli abusi.

Dodicenne violentata nei bagni della stazione

La procura ha chiuso le indagini sul caso della dodicenne violentata nei bagni della stazione di Porta Nuova a Torino. Un ventenne è indagato per violenza sessuale.

Come riporta l’Ansa, la procura ha chiuso l’indagine sulla vicenda risalente a sette mesi fa. Ora molto probabilmente arriverà la richiesta di rinvio a giudizio per il ventenne. Sono ancora in corso, invece, gli accertamenti su altri possibili adescamenti ai danni della vittima, nati dall’analisi delle chat della bambina scoperte dalla mamma, dove sarebbero stati trovati riferimenti a incontri con altri giovani.

L’allarme da una coppia di turisti stranieri

A dare l’allarme quel giorno fu una coppia di turisti olandesi, che chiamò la polizia dopo aver sentito rumori sospetti provenire dai servizi igienici. Giunti in brevissimo tempo, gli agenti bussarono alla porta e dopo alcuni minuti videro uscire la dodicenne, apparsa impietrita, e il ventenne.

Nel corso delle indagini, l’indagato si sarebbe difeso sostenendo che la bambina era consenziente e che gli era sembrata “molto più grande” di quella che era in effetti la sua età.

