Due fratelli torinesi muoiono travolti da una valanga in Svezia

Tre fratelli e la passione per lo sport e la neve. Poi la decisione di fare una vacanza insieme in Svezia per fare heliskiing e condividere un bel momento da ricordare. Ma un drammatico incidente si è portato via Mattia e Daniele, risparmiando Simone e altri quattro amici che erano con loro. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

I fratelli, originari di Luserna San Giovanni, nel Torinese, avevano preso l’elicottero per arrivare in vetta alla montagna da dove avrebbero affrontato una discesa con gli sci. Ma appena atterrati sono stati sorpresi da un’enorme massa di neve, che ha travolto loro e anche l’elicottero.

La sorte che divide i fratelli

Mattia e Daniele Boer si trovavano proprio vicino all’elicottero, fermo, insieme ad altre cinque persone (tra cui appunto il terzo fratello Simone) quando si è staccata la valanga che gli ha travolti. Solo Simone è rimasto illeso e dopo l’intervento dei soccorritori è potuto rientrare nel resort di partenza, Niehku, nella regione di Abisko quasi al confine con la Norvegia. Nulla da fare invece per Mattia e Daniele.

Le due vittime

Mattia Boer, classe 1975, era un grande appassionato di scialpinismo e moto. Dal 1999 era titolare di un laboratorio odontotecnico a Luserna San Giovanni dove realizzava protesi per lo studio dentistico del padre Silvio e del fratello Simone.

Daniele Boer, 45 anni, abitava e lavorava a Ginevra, in Svizzera, dove faceva l’amministratore per una società immobiliare.

