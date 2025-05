Auto colpita da un drone manovrato da un bambino. Si accende una discussione tra il conducente e i genitori: chiamati i carabinieri.

Auto colpita da un drone manovrato da un bambino

Tensione alta nella giornata di domenica a Castelletto Cervo, nel Biellese orientale, dove si è verificato un singolare incidente tra un drone e un’auto in transito. L’episodio, decisamente insolito, ha richiesto l’intervento dei carabinieri per sedare una lite scoppiata subito dopo l’impatto. Lo riporta La Provincia di Biella.

Secondo quanto ricostruito finora, un pilota minorenne e sprovvisto di abilitazione al volo, stava manovrando un drone nella zona quando, per cause ancora in fase di accertamento, il velivolo si è scontrato con un’auto che transitava lungo la strada. L’urto ha causato danni alla carrozzeria del veicolo.

Dalla constatazione al litigio: necessario l’intervento dei carabinieri

Al momento della constatazione del danno, la situazione è degenerata. Il confronto tra il conducente del mezzo e i genitori del giovane pilota, residenti fuori provincia, ha presto assunto toni accesi. La discussione si è trasformata in una vera e propria lite, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri di zona per riportare la calma.

Grazie alla mediazione delle forze dell’ordine, gli animi si sono placati e le parti coinvolte hanno proceduto con lo scambio dei dati, come previsto dalla prassi in caso di incidente. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nell’uso dei droni, soprattutto da parte di utenti non autorizzati.

