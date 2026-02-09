Escursione nei boschi, 50enne trovato morto dopo una notte di ricerche. Il corpo rinvenuto sotto mezzo metro di neve, l’uomo potrebbe essere stato ucciso da un malore.

Escursione nei boschi, 50enne trovato morto dopo una notte di ricerche

Un uomo di 50 anni è stato ritrovato senza vita dopo ore di ricerche nei boschi sopra La Thuile, dove era scomparso nella serata di giovedì. Si chiamava Giampaolo Moretti. Era uscito per un’escursione e non aveva più fatto rientro, facendo scattare l’allarme da parte dei familiari.

Le operazioni di ricerca sono partite immediatamente e hanno impegnato numerose squadre per tutta la notte. Il corpo è stato individuato nella serata di vemnerdì lungo un sentiero in zona Petosan, sull’itinerario che conduce al lago d’Arp. L’uomo era sepolto sotto circa cinquanta centimetri di neve. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che la morte possa essere stata causata da un malore.

Le operazioni di ricerca

Alle ricerche hanno partecipato via terra i vigili del fuoco, il Corpo forestale e diversi volontari. Dal cielo sono intervenuti anche gli elicotteri della Guardia di finanza e della Protezione civile, con il supporto delle guide del Soccorso alpino valdostano.

Determinante, per il ritrovamento, l’utilizzo della tecnologia: il nucleo droni dei vigili del fuoco ha impiegato il sistema Lifeseeker, che ha permesso di intercettare il segnale del telefono cellulare dell’uomo, restringendo l’area delle ricerche e conducendo infine al tragico epilogo.

