Escursionista ferito a 2.600 metri, soccorso durante il nubifragio

Operazioni di soccorso molto difficili per un escursionista che è rimasto ferito in quota durante il maltempo di ieri, giovedì 20 agosto. E’ accaduto nella zona del Passo del Nefelgiù, in alta Val Formazza, a circa 2.600 metri. L’allarme è scattato poco prima delle 17, dopo una caduta avvenuta mentre sulla zona erano in corso piogge insistenti e temporali.

Le condizioni meteorologiche hanno reso subito particolarmente difficile l’intervento. La scarsa visibilità in quota ha infatti impedito l’impiego dell’eliambulanza, che avrebbe consentito di raggiungere rapidamente l’infortunato. È stato quindi necessario organizzare il recupero via terra.

I soccorritori salgono a piedi

La Decima delegazione Valdossola del soccorso alpino civile ha predisposto l’intervento delle squadre a piedi. I soccorritori hanno dovuto raggiungere l’alta valle passando dalla zona di Riale e Morasco, per poi affrontare la salita verso il Passo del Nefelgiù.

Dal fondovalle sono state necessarie circa due ore di cammino per arrivare nella zona dell’incidente. Un percorso già impegnativo in condizioni normali, reso ancora più delicato dal maltempo che sta interessando le montagne della Val Formazza e dalla necessità di trasportare successivamente a valle l’escursionista. L’uomo si era probabilmente rotto una gamba.

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Alla fine tutti rientrati

Al termine di un intervento lungo e complesso, l’operazione è andata a buon fine. Si è trattato di un intervento nel quale le condizioni atmosferiche e l’arrivo dell’oscurità hanno rappresentato ulteriori difficoltà per gli uomini impegnati nel recupero. Durante il rientro verso valle i soccorritori hanno dovuto procedere al buio, utilizzando le lampade frontali lungo il percorso di montagna.

Foto d’archivio

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