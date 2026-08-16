Escursionista precipita dal sentiero per 100 metri: muore a 81 anni

Un escursionista francese di 81 anni è morto l’altro giorno in valle Varaita, nel Cuneese, dopo essere precipitato durante un’escursione nei pressi del rifugio Vallanta. L’incidente è avvenuto nella zona compresa tra il passo della Losetta e il passo di Vallanta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30 ed è stato inviato attraverso un sistema Apple da una persona presente nella zona. Le coordinate trasmesse con la richiesta di aiuto hanno consentito di individuare rapidamente il punto della caduta e di indirizzare l’elicottero sanitario verso il luogo dell’incidente.

L’intervento con l’elicottero

Sono entrati in azione il Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso alpino e speleologico piemontese. Raggiunta l’area, particolarmente impervia, l’équipe sanitaria è stata calata dall’elicottero utilizzando il verricello per poter arrivare direttamente dall’escursionista.

L’uomo aveva terminato la caduta circa cento metri più in basso rispetto alla traccia del sentiero che collega i due passi. I sanitari hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguite nel tentativo di salvargli la vita. Le condizioni dell’81enne erano però troppo gravi e il medico ha infine constatato il decesso.

LEGGI ANCHE: Tragedia in montagna: escursionista di 34 anni precipita in un dirupo e perde la vita

Gli accertamenti dopo l’incidente

Terminate le operazioni sanitarie, l’elicottero è stato impiegato anche per portare sul posto il personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Sono quindi iniziate le procedure necessarie per gli accertamenti sull’incidente e per il successivo recupero della salma.

La tragedia si è consumata in una zona di alta montagna molto frequentata dagli escursionisti, lungo gli itinerari che attraversano il gruppo del Monviso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook