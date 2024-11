Escursionisti intrappolati dalla neve in alta quota: salvi grazie all’elicottero. Tre ventenni sorpresi dal meteo senza la necessaria attrezzatura.

Tre escursionisti si ritrovano bloccati nella neve sulle alture del Devero, nell’Ossola. L’altro giorno, a seguito dell’allertamento da parte della Sala operativa dei vigili del fuoco di Verbania, i finanzieri della stazione del Soccorso alpino di Domodossola e della Sezione aerea di Varese sono intervenuti per prestare soccorso a tre ventenni lombardi.

I quali, dopo aver pernottato al bivacco Combi e Lanza in Val Buscagna, sopra all’Alpe Devero, erano rimasti bloccati a causa della neve caduta durante la notte.

Erano senza attrezzatura

Privi della necessaria attrezzatura e non riuscendo a discendere sul ripido canale che li avrebbe portati al pian Buscagna e poi alpe Devero, i tre hanno chiesto soccorso tramite il numero unico per le emergenze 112.

Visto l’orario dell’attivazione, i soccorritori hanno deciso di far intervenire l’elicottero della Guardia di finanza, evitando di procedere appiedati in quanto sarebbe sopraggiunta l’oscurità durante le operazioni di discesa con più rischi, sia per i giovani che per gli stessi operatori.

Il salvataggio in quota

Grazie quindi all’elicottero AW169 della Sezione aerea di Varese, i tecnici di elisoccorso hanno raggiunto il bivacco. E hanno provveduto a recuperare tramite verricello i tre giovani trasportandoli a valle, dove erano lì presenti anche le squadre di vigili del fuoco e del Soccorso alpino.

