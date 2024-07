Due escursionisti persi sui sentieri di Alagna: salvati dall’elicottero. I due erano finiti un una zona molto scoscesa, si è dovuto chiamare il “Drago” da Malpensa.

Si erano messi in una brutta situazione: avevano completamente perso l’orientamente e con grande difficoltà, credendo di tornare a valle, erano finiti in una zona molto impervia dalla quale non riuscivano più né a procedere, e nemmeno a tornare indietro. Brutta avventura nella giornata di ieri, sabato 20 luglio, per due escursionisti che alla fine sono comunque stati portati in salvo.

E’ accaduto nel pomeggio inoltrato sulle montagne sopra Alagna Valsesia.

L’intervento dei vigili e dell’elicottero

Dopo l’allarme, l’intervento dei soccorritori è iniziato intorno alle 17.30 circa. In azione una squadra del distaccamento volontario di Alagna Valsesia dei vigili del fuoco, che hanno fatto arrivare anche l’elicottero Drago 150 del nucleo Elicotteri dei vigili del Fuoco del Reparto volo di Malpensa.

L’obiettivo era appunto soccorrere due persone che, inerpicatosi in sentiero impervio, avevano perso l’orientamento. La zona risultava orograficamente difficile da permettere un atterraggio: quindi, dopo aver individuato le persone, gli elisoccorritori si sono calati col verricello. E una volta raggiunte, le due persone sono state portate a bordo dell’aeromobile e portate in zona sicura.

