Evade dai domiciliari per rubare rame, poi aggredisce i carabinieri

Un uomo di 30 anni è stato arrestato l’altro giorno a Crescentino dai carabinieri dopo essere stato sorpreso all’interno di un impianto per la produzione di calcestruzzo. Secondo quanto ricostruito dai militari, il trentenne aveva lasciato la propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

L’intervento è scattato in serata, quando il sistema di sicurezza dello stabilimento ha segnalato una presenza sospetta. L’azienda incaricata della vigilanza ha dato l’allarme e una pattuglia ha raggiunto rapidamente l’impianto. Qui i carabinieri hanno individuato l’uomo, che aveva appena tagliato e portato via due cavi di rame.

La fuga nella roggia e l’aggressione

Alla vista dei militari, il trentenne ha cercato di evitare il fermo gettandosi in una roggia che scorre nelle vicinanze dello stabilimento. I carabinieri lo hanno raggiunto, ma a quel punto l’uomo ha reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

Il 30enne ha colpito i militari con pugni e spintoni, accompagnando l’aggressione con minacce e insulti. Dopo una colluttazione, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Entrambi hanno riportato lesioni e successivamente sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale civile di Chivasso.

Dal furto al carcere di Vercelli

I successivi controlli hanno permesso di accertare che il trentenne era sottoposto agli arresti domiciliari. I cavi di rame sottratti dall’impianto sono stati invece recuperati nelle vicinanze e posti sotto sequestro dai militari impegnati nell’intervento.

L’uomo è stato arrestato in flagranza con le accuse di furto aggravato, evasione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Concluse le procedure, su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della Repubblica, è stato trasferito nella casa circondariale di Vercelli.

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