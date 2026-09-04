Un lutto che percorre la bassa Valsesia fino a Vercelli, dove molti conoscenvano l’avvocato Emanuela Rossi, morta improvvisamente lunedì all’età di 60 anni. Ben nota nel capoluogo, dove esercitava la professione, aveva vissuto a lungo a Gattinara e mantenuto un forte legame con il territorio valsesiano. La notizia ha suscitato incredulità e profondo dolore tra familiari, amici e quanti l’avevano conosciuta.

Soltanto lo scorso 19 agosto Emanuela aveva festeggiato il suo sessantesimo compleanno, un importante traguardo vissuto tra sorrisi e progetti per il futuro. C’erano ancora viaggi da organizzare, luoghi da conoscere e tante esperienze da vivere. Nulla lasciava immaginare una scomparsa tanto repentina, che ha lasciato attonite le persone che le erano più vicine e quanti ne avevano apprezzato negli anni la forza e la determinazione.

Da Gattinara alla professione di avvocato

Come accennato, Emanuela Rossi era molto conosciuta a Vercelli per la sua attività professionale, ma le sue radici affondavano anche in bassa Valsesia. «Finché studiavamo abbiamo vissuto a Gattinara, poi mia sorella si è spostata a Vercelli – racconta il fratello Patrizio, che lavora in Comune a Grignasco –. Terminato il percorso accademico ha fatto praticantato nello studio legale Sanna e successivamente, superati gli esami previsti, ha aperto la sua attività in via Pietro Micca, sempre a Vercelli».

Il suo percorso professionale autonomo era iniziato nel 2004. Da allora la donna aveva costruito negli anni un rapporto di fiducia con numerose persone che si erano rivolte a lei. Attenta, puntuale e determinata, aveva fatto della serietà uno dei tratti distintivi del proprio lavoro. Qualità che oggi tornano nei ricordi di chi l’ha incontrata professionalmente e di chi, anche dalla Valsesia, aveva avuto occasione di conoscerla.

La passione per l’arte e per le città da scoprire

Al di fuori dello studio legale, una parte importante della vita di Emanuela Rossi era occupata dalla cultura. Amava leggere e aveva scelto di mettere questa passione anche al servizio degli altri collaborando volontariamente con il museo Borgogna di Vercelli, realtà culturale alla quale era particolarmente affezionata e dove svolgeva attività di accompagnatrice.

«Emanuela leggeva moltissimo e per hobby faceva anche l’accompagnatrice al museo Borgogna. E poi una delle sue passioni era viaggiare – ricorda ancora il fratello –. Le piaceva moltissimo raggiungere le città d’arte». Viaggiare significava per lei conoscere nuovi luoghi e immergersi nella loro storia e cultura: una curiosità che accompagnava una donna descritta da chi le voleva bene come forte, grintosa e coraggiosa.

Il legame speciale con il> suo Leo

Accanto alla professione, ai libri e ai viaggi c’era poi un’altra presenza inseparabile nella quotidianità di Emanuela: il suo cane Leo. Un compagno al quale era profondamente affezionata e con cui condivideva tanti momenti delle sue giornate. «Mia sorella stravedeva per Leo, il suo cane, e con lui era solita fare lunghissime passeggiate», racconta Patrizio.

Sono anche questi piccoli frammenti della vita quotidiana a restituire il ritratto più intimo della professionista gattinarese: non soltanto l’avvocato conosciuto da clienti e colleghi, ma una donna curiosa, appassionata e profondamente legata ai propri affetti. Una persona che aveva ancora tanti programmi e che proprio per questo lascia un vuoto ancora più difficile da accettare.

Oggi l’ultimo saluto

Le esequie di Emanuela Rossi vengono celebrate nel pomeirggio di oggi, venerdì 4 settembre, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Bernardo. Il feretro sarà poi ac compagnato al tempio crematorio.

In queste ore sono numerose le persone che si stanno stringendo attorno alla famiglia, condividendo il dolore per una perdita arrivata senza preavviso e ricordando i momenti trascorsi insieme alla professionista.

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