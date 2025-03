Fa i suoi bisogni davanti al tribunale: multa di 2mila euro. L’uomo è stato visto dai sorveglianti con le telecamere a circuito chiuso.

E’ costato caro a un uomo il fatto di aver fatto i propri bisogni (anche quelli grossi) nella zona delle aiuole davanti al tribunale di Novara. Ad accorgersi della situazione in tempo reale sono stati i sorveglianti in servizio al tribunale, che dai loro monitor puntati anche sul parcheggio hanno potuto vedere “in diretta” quello che lo sconosciuto stava combinando, accovacciato dietro a una vettura.

Il personale ha subito avvertito gli addetti alla sicurezza del palazzo di giustizia, che si sono precipitati fuori.

Insulti agli operatori

Una volta che si è visto scoperto, l’uomo ha anche insultato gli uomini della sicurezza. E alla fine, come accennato, il conto è stato salatissimo: circa 2mila euro in totale per varie infrazioni.

