Furgone in viaggio sulla pista da sci: momento di delirio sulle nevi. Il 24enne che era alla guida è stato fermato e multato.

Furgone in viaggio sulla pista da sci: momento di delirio sulle nevi

Gli operatori della sicurezza in pista in servizio nel comprensorio di La Thuile non credevano ai loro occhi quando lunedì 12 febbraio si sono visti spuntare davanti, sulla pista numero 7 dell’“Espace San Bernardo”, un furgone grigio che arrancava in salita sulla neve battuta. Il loro sbigottimento è pure aumentato quando, noncurante del loro invito a fermarsi, il conducente ha montato le catene per continuare la salita, convinto di poter arrivare in Francia.

Una vicenda incredibile riportata dai colleghi di Aosta Sera. Erano le 17.30 circa e agli addetti alle piste non è rimasto altro che allertare i carabinieri.

LEGGI ANCHE: Anziano finisce con l’auto sulle piste da sci

Fermato dai carabinieri

Una pattuglia della stazione di La Thuile è giunta sul posto ed ha fermato il mezzo, un Renault master con targa polacca, facendolo uscire dalle piste. Il conducente, un cittadino bielorusso di 24 anni, è risultato in regola con i documenti di guida e negativo all’alcol test cui è stato sottoposto nei controlli di rito.

Ha poi deviato verso il traforo

Tra questi, anche un’ispezione del furgone, nel quale era presente del materiale tessile, che doveva essere trasportato in Francia. Anche in questo caso, il carico era corrispondente alla documentazione in possesso del conducente e quindi regolare. I Carabinieri hanno sanzionato l’uomo per la violazione di due articoli della legge regionale del 1992 sull’esercizio ad uso pubblico delle piste da sci.

In totale, una multa da 200 euro, che il conducente ha pagato prontamente, per poi riprendere la marcia verso il traforo del Monte Bianco.