Giovane scomparso da casa e ritrovato senza vita in un rio: aveva solo 29 anni

Il corpo ormai senza vita di un giovane di 29 anni residente a Domodossola è stato trovato sabato 8 agosto nelle acque del rio Ogliana. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13 e ha fatto scattare un intervento coordinato per raggiungere il punto e recuperare il corpo.

A dare l’allarme è stato un gruppo di ragazzi spagnoli che si trovava lungo il canalone per praticare canyoning. Durante l’attività hanno notato un corpo affiorare dalle acque del torrente e hanno immediatamente chiesto l’intervento dei soccorritori.

Il difficile recupero nel canalone

Nella zona sono confluiti gli operatori del soccorso alpino civile, i finanzieri del Sagf di Domodossola e le squadre Saf dei vigili del fuoco. Il punto di riferimento per le operazioni è stato individuato nei prati compresi tra Cosasca e Beura.

I soccorritori hanno raggiunto il luogo del ritrovamento e recuperato il corpo del giovane. La salma è stata quindi trasferita all’obitorio, dove sono proseguite le procedure necessarie per arrivare all’identificazione.

Era scomparso nei giorni precedenti

Gli accertamenti hanno permesso di dare un nome al giovane: si tratta di un 29enne di Domodossola che si era allontanato da casa nei giorni precedenti. La sua scomparsa aveva già fatto scattare l’allarme e le ricerche.

La madre aveva presentato denuncia e si era rivolta anche ai social, diffondendo un appello nella speranza di ottenere informazioni utili per ritrovare il figlio. Sabato, con il rinvenimento nel rio Ogliana, le ricerche si sono purtroppo concluse nel peggior modo possibile.

Foto d’archivio

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