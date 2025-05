Grandinate in Piemonte: diventa virale il video coi chicchi che escono dai sanitari. Il maltempo ha colpito soprattutto la zona di Pinerolo. Domani previsto un miglioramento.

Giornata di maltempo in tutto il Piemonte, ma con fenomeni particolarmente intensi nella parte bassa della Regione. Nel poeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, è stata particolarmente colpita la zona di Pinerolo, nel Torinese, investita da una violenta grandinata che ha scaricato grosse guantità di chicchi di notevoli dimensioni.

Tantissimi i video postati sui social dai residenti. Uno che è diventato virale mostra la fuoriuscita di grandine dai sanitari di un alloggio al secondo piano di un edificio. E’ stato rilanciato anche dalla pagine del meteorologo Andrea Vuolo.

Un fenomeno raro ma possibile

Ma è possibile che accada una cosa del genere? Molti tra i commentatori nutrono dei dubbi. In realtà si tratta certamente di un insieme di fattori raro, ma tutt’altro che impossibile. Quando le grondaie scaricano direttamente nelle fognature, tutto funziona regolarmente… finché le grate di raccolta non si otturano. In occasione di una grandinata intensa, il ghiaccio si accumula velocemente nei pluviali e può formare veri e propri tappi solidi. Anche se le grate sono pulite, il ghiaccio ha un volume e una densità tali da bloccare temporaneamente il deflusso dell’acqua.

Il problema peggiora se manca una valvola di non ritorno (o valvola antiriflusso): questo componente impedisce all’acqua delle fognature di risalire nelle tubature private in caso di pressione inversa. Senza di essa, l’acqua trova una via di fuga proprio nei sanitari: anche al secondo piano, come successo a Pinerolo.

Domani meteo in miglioramento

Al di là del video, il dato di fatto è la violenta grandinata che si è abbattuta sulla zona. In Valsesia e Valsessera ha piovuto, in qualche caso anche con notovole intensità, ma senza grandine. I vigili del fuoco sono comunque stati chiamati per la presenza di rami sulle strade.

Per la giormata di domani, venerdì 23 maggio, è previsto un progressivo miglioramento fino al cielo quasi sereno. Al momento previsioni moderatamente ottimistiche anche sul fine settimana.

