I carabinieri gli chiedono i documenti, lui mostra i genitali. Un uomo è stato denunciato per atti osceni dalle forze dell’ordine.

Una pattuglia di carabinieri gli chiede i documenti per l’identificazione, e lui invece di tirare fuori il portafogli si tira giù la cerniera e abbassa i pantaloni. E’ così stato denunciato per atti osceni un uomo di Nichelino, nel Torinese.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, qualche sera fa i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un controllo davanti ad un bar in via XXV Aprile dopo aver ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini. I quali si lamentavano perché c’era qualcuno che stava facendo un chiasso insopportabile.

L’affronto ai carabinieri

I militari sono arrivati e hanno cercato di calmare quello che sembrava il personaggio più esagitato. Ma invece di calmarsi, l’uomo ha iniziato a insultare i carabinieri.

La pattuglia a questo punto ha chiesto i documenti per identificare l’esagitato, ma costui si è invece calato pantaloni e mutande, mostrando gli attributi ai militari. Al termine di quei momenti concitati, per l’uomo è scattata la denuncia per atti osceni.

