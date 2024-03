Incidente aereo nel Vercellese, si ribalta un ultraleggero. LE FOTO

Incidente aereo nel Vercellese, si ribalta un ultraleggero. L’impatto durante un atterraggio di emergenza, salvi i piloti.

Ultraleggero si ribalta in fase di atterraggio di emergenza. E’ accaduto l’altro pomeriggio a Trino, intorno alle 19. Il velivolo aveva due persone a bordo che per fortuna non hanno subito ferite gravi anche se sono stati soccorsi dai sanitari. A intervenire sul luogo sono state le squadre dei vigili del fuoco del comando di Vercelli e quella volontaria del distaccamento di Trino.

Come riporta Prima Vercelli, l’aeromobile ultraleggero stava effettuando un atterraggio di emergenza in un campo del Trinese. Al momento non sono note le cause dell’avaria occorsa al velivolo.

I due occupanti sono usciti da soli

All’arrivo sul posto, le squadre dei vigili del fuoco non hanno trovato i due occupanti all’interno della cabina del velivolo, ribaltatosi durante l’atterraggio, e hanno immediatamente avviato la ricerca. Ricerca che si è conclusa subito perché i malcapitati si sono avvicinati appena hanno visto i mezzi dei soccorsi.

Le due persone coinvolte apparivano in buone condizioni generali e sono state affidate alle cure dei sanitari. Il personale Vigili del Fuoco si è inoltre accertato e adoperato affinché l’aeromobile fosse in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari della Pat di Trino.