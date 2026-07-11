Incidente nella notte nel Vercellese: muore motociclista di 43 anni

Un motociclista di 43 anni è morto nella notte tra ieri e oggi, sabato 11 luglio, in un incidente stradale avvenuto a Borgo d’Ale. Lo schianto si è verificato alle 2.25 lungo la strada provinciale 593, dove, per cause in corso di accertamento, una moto e un’auto si sono scontrate. Per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Sulla vettura coinvolta viaggiavano tre giovani: un ragazzo di 19 anni, trasportato in ospedale in codice verde, un 20enne e una ragazza di 17 anni. Le loro condizioni non risultano gravi. L’allarme è stato lanciato immediatamente e ha fatto convergere sul luogo dell’incidente un imponente dispositivo di soccorso.

I soccorsi e gli interventi

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze per prestare assistenza ai feriti e tentare di salvare la vita al motociclista. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, però, per l’uomo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

L’incidente ha richiesto un articolato intervento di emergenza lungo la provinciale 593, con i soccorritori impegnati nella gestione della scena e nell’assistenza alle persone coinvolte. La circolazione nella zona ha inevitabilmente subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

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Accertamenti sulla dinamica

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Le circostanze che hanno portato all’impatto tra la moto e l’automobile sono al vaglio degli organi competenti, che dovranno ricostruire quanto accaduto attraverso i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente.

Foto redazione

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