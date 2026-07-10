Auto contro camion nel Novarese, muore una dottoressa di 51 anni

Una donna di 51 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, venerdì 10 luglio, in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 32 “Ticinese”, nel territorio di Bellinzago Novarese. La vittima è Stefania Onolfo, medico residente a Novara. Il violento impatto si è verificato intorno alle 8, nei pressi del bivio per Oleggio, dove il suv Bmw condotto dalla donna si è scontrato frontalmente con un camion che procedeva in direzione opposta.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia locale di Bellinzago, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta in un tratto caratterizzato dalla doppia linea continua. L’urto è stato devastante e i sanitari del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della conducente. Il camionista è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara.

Traffico in tilt e indagini in corso

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi coinvolti e i rilievi tecnici, la Statale 32 è rimasta a lungo interessata dalle operazioni di emergenza. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti, con lunghe code di auto e mezzi pesanti che si sono formate in entrambe le direzioni.

Gli agenti della polizia locale stanno ora ricostruendo nel dettaglio la dinamica dello schianto per accertare le cause dell’incidente. Al momento non sono state formulate conclusioni definitive e gli accertamenti proseguono per chiarire tutti gli elementi che hanno portato alla tragedia.

Il ricordo della dottoressa Onolfo

Stefania Onolfo lavorava in Lombardia, nell’Azienda socio sanitaria territoriale Valle Olona. Prestava servizio nella cardiologia riabilitativa del presidio ospedaliero di Somma Lombardo e nel pronto soccorso di Gallarate, dove era conosciuta e apprezzata da colleghi e pazienti per la professionalità e la disponibilità.

Con un messaggio di cordoglio, l’Azienda sanitaria ha ricordato la dottoressa come una «professionista stimata e collega apprezzata», esprimendo vicinanza ai familiari in un momento di profondo dolore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione sia nel Novarese, dove risiedeva, sia negli ospedali in cui svolgeva la propria attività. Lo riporta il Corriere di Novara.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook