Pedone investito a Valdilana, 54enne trasportato in ospedale

Nella mattinata di ieri, martedì 7 luglio, poco dopo le 7.30, un uomo di 54 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto nella frazione Falcero di Valdilana. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il ferito, residente in paese e di origine marocchina, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Ponderano per le cure del caso.

L’intervento dei soccorsi

L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata, quando una Peugeot 208 ha urtato il pedone facendolo cadere sull’asfalto. L’allarme è stato lanciato immediatamente e i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’investimento in pochi minuti.

Dopo le prime valutazioni, il personale sanitario ha stabilizzato il 54enne prima del trasferimento in ospedale. Le sue condizioni hanno richiesto il ricovero in codice giallo, ma non risultano conseguenze tali da far temere per la vita.

Accertamenti sulla dinamica

Spetta ora ai carabinieri chiarire l’esatta successione dei fatti. I militari hanno effettuato i rilievi necessari e raccolto gli elementi utili per ricostruire le circostanze che hanno portato all’investimento.

Tra gli aspetti al vaglio degli investigatori figurano la posizione del pedone al momento dell’impatto e la traiettoria della vettura. Gli accertamenti consentiranno di definire con precisione le responsabilità dell’incidente. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto redazione

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