Comunità in lacrime per Ginevra: l’ultimo saluto a una bimba di 9 anni

Cameri si è fermata nei giorni scorsi per dare l’ultimo saluto a Ginevra Sammartino, la bambina di 9 anni scomparsa dopo aver affrontato una grave malattia. La chiesa era gremita di familiari, amici e cittadini che hanno voluto stringersi attorno ai genitori Valentina e Orazio e alle sorelle Aurora e Desireè in un momento di immenso dolore.

Al termine della cerimonia funebre, un lungo applauso e il volo di palloncini bianchi hanno accompagnato il feretro della piccola, simboli di un affetto che ha coinvolto l’intera comunità. La famiglia era già stata duramente colpita dalla perdita di altri due figli, Gabriel e Luana, entrambi scomparsi a causa della malattia.

Le parole di conforto e il ricordo

Durante l’omelia, don Massimo Martinoli ha invitato i presenti a sostenere la famiglia, ricordando il sorriso e la dolcezza di Ginevra. Un pensiero condiviso anche dagli insegnanti, dalla maestra di danza, dagli amici e da quanti hanno avuto modo di conoscerla e di apprezzarne la sensibilità e la gioia di vivere.

Al cordoglio si sono uniti anche il sindaco e l’Amministrazione comunale, insieme alle associazioni del paese. Cameri ha così salutato una bambina che aveva lasciato un segno profondo nella comunità e che continuerà a vivere nel ricordo di chi le ha voluto bene.

Un dolore che unisce

La storia della famiglia Sammartino ha commosso l’intero territorio novarese. Già nel 2023 il Comune aveva dedicato una panchina a Ginevra e al fratello Gabriel, nel parco che il piccolo frequentava con la madre, trasformando quel luogo in un simbolo di memoria e vicinanza.

L’ultimo saluto celebrato l’altro giorno ha confermato quanto forte sia stato l’abbraccio della comunità. Nel silenzio e nella preghiera, Cameri ha accompagnato Ginevra nel suo ultimo viaggio, condividendo un dolore che ha toccato profondamente l’intero paese. Lo riporta il Corriere di Novara.

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