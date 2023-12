Incidente stradale nella notte: una persona prigioniera delle lamiere. Intervento dei soccorritori nel Vercellese per una vettura uscita dalla carreggiata.

Incidente stradale nella notte: una persona prigioniera delle lamiere

Intervento di notte (erano circa le 2.15) per una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vercelli, chiamata a intervenire per un incidente accaduto nel territorio del comune di Desana, all’ altezza del bivio per Costanzana. Una vettura era uscita di strada, forse per un colpo di sonno del conducente o per essere slittata sull’asfalto gelido.

Estratta una persona dalle lamiere

La squadra dei vigili del fuoco arrivata sul posto ha provveduto alla estrazione di una delle quattro persone che occupavano la vettura, successivamente sono state trasportate dai sanitari presenti sul posto all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Nell’episodio non sono stati coinvolti altri veicoli.

