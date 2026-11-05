Massazza, un mobile scivola durante lo scarico: camionista finisce in ospedale

Un camionista di 44 anni, residente a Sandigliano, è rimasto ferito martedì 3 novembre durante le operazioni di scarico di un mobile a Massazza, nel basso Biellese. L’incidente si è verificato mentre l’uomo era impegnato nella movimentazione della merce. Il lavoratore è stato soccorso dal personale del 118 e successivamente accompagnato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

Secondo le prime informazioni, il mobile che il camionista stava scaricando sarebbe improvvisamente scivolato, finendo per travolgerlo. Una dinamica sulla quale sono ancora in corso verifiche, anche perché altre prime ricostruzioni riferiscono di una caduta dell’uomo durante le operazioni. Restano quindi da chiarire le cause esatte dell’incidente e le circostanze che hanno provocato il ferimento del 44enne.

Soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo

Subito dopo l’accaduto è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto per assistere il lavoratore. Dopo una prima valutazione delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo, per consentire ulteriori accertamenti e le cure del caso. La situazione ha quindi richiesto l’intervento dei soccorritori, ma senza le conseguenze più gravi inizialmente temibili.

Le prime notizie sulle condizioni del camionista sono infatti rassicuranti. Le lesioni riportate non sembrerebbero particolarmente serie, anche se sarà il quadro clinico emerso dagli accertamenti ospedalieri a definire con precisione le conseguenze dell’infortunio. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui traumi subiti dal 44enne, né sull’eventuale necessità di un periodo di ricovero.

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Spresal e carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl. Gli accertamenti dovranno ricostruire la dinamica dell’infortunio, verificando le modalità con cui si stavano svolgendo le operazioni di scarico e le eventuali circostanze che possono aver contribuito all’incidente.

L’attenzione degli operatori sarà rivolta in particolare alla movimentazione del mobile e alle condizioni nelle quali il camionista stava lavorando. Le verifiche riguarderanno anche il rispetto delle norme di sicurezza previste per questo genere di attività. Al momento non sono state indicate responsabilità e saranno gli approfondimenti tecnici a chiarire quanto avvenuto nel corso delle operazioni.

I rischi della movimentazione delle merci

L’episodio di Massazza richiama l’attenzione sui rischi che possono accompagnare anche operazioni apparentemente ordinarie, come il carico e lo scarico di materiali dagli automezzi. Lo spostamento di oggetti pesanti o ingombranti richiede particolari precauzioni, perché una perdita di equilibrio o un movimento improvviso della merce può provocare incidenti anche durante attività svolte abitualmente.

Nel caso del camionista di Sandigliano, fortunatamente, le prime informazioni escluderebbero conseguenze particolarmente gravi. Resta ora da comprendere che cosa abbia provocato l’incidente, attraverso gli accertamenti affidati agli organi competenti. L’infortunio riporta comunque al centro dell’attenzione la necessità di garantire condizioni di sicurezza durante tutte le fasi della movimentazione delle merci.

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