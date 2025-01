Insegnante di 61 anni muore improvvisamente nella notte. Il Novarese in lutto per Patrizia Molinari, sabato si celebra il funerale.

E’ stata stroncata da un improvviso malore che l’ha colta l’altra notte. Giorni di lutto nel mondo della scuola del Novarese per Patrizia Molinari, 61 anni, residente a Oleggio e insegnante di lingue straniere a Varallo Pombia. Inutile la richiesta di soccorso: per la docente non c’è stato nulla da fare.

La donna ha lasciato il marito Mahir Ilaiyan e i figli Leila e Alessio. Il funerale viene celebrato nella mattinata di domani, sabato 11 gennaio, a partire dalle 10 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Oleggio.

Il ricordo dei colleghi

«Questa mattina una tristissima notizia ha accolto docenti, personale Ata e studenti – scrive l’istituto comprensivo Andrea Camilleri sulla sua pagina social -. L’intero istituto comprensivo ha dovuto salutare, dire addio, alla cara professoressa Patrizia Molinari, che ci ha lasciato improvvisamente. L’intera comunità scolastica, attonita e incredula, si stringe intorno alla famiglia».

«Il viso sorridente e festoso della professoressa rimarrá per sempre davanti a noi, il suo fare amichevole ma deciso, la sua energia contagiosa, la sua positiva esuberanza coinvolgente sono ancora presenti. Cara Patrizia sarai sempre nei nostri cuori. Nei cuori dei tuoi alunni che tu consideravi come dei figli, nei cuori dei genitori e dei colleghi e di tutti coloro che ti hanno sempre stimato per le tue grandi qualità. La tua assenza non ci allontana, le tue risate e la tua voce squillante risuoneranno sempre nella scuola e continueranno ad accompagnarci. Eppure, allo stesso tempo, lasci un vuoto incolmabile, che ci disorienta e ci rende incapaci di formulare un addio».

