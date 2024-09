La piscina dei vicini fa rumore: si affaccia dal balcone e… spara. Denunciato un pensionato, le sue armi sono state sequestrate dai carabinieri.

La piscina dei vicini fa rumore: si affaccia dal balcone e… spara

Irritato per il rumore del depuratore che proviene dalla piscina del vicino, un pensionato si alza di notte e dal balcone fa partire una fucilata in direzione dell’impianto, per fortuna deserto in quel momento. E’ accaduto l’altra settimana a Cavagnolo, centro del Torinese poco sotto Crescentino. La vicenda è riportata dai colleghi di Prima Chivasso.

Stando ad una prima ricostruzione, tutto ha inizio quando i continui cali di tensione che hanno interessato quella zona mandano in tilt la centralina che regola le pompe di una piscina fuori terra installata, nel giardino di casa, da una famiglia in cerca di refrigerio.

LEGGI ANCHE: Spara contro il treno e rompe il finestrino

Il problema del timer

I blackout, come effetto collaterale, azzerano la centralina del timer della piscina. Il quale, invece di far partire il sistema di pulizia nel pomeriggio, lo attiva allo scoccare della mezzanotte. Tutte le sere, o quasi, dato che non passa giorno senza che a Cavagnolo si verifichino interruzioni di corrente.

Ed è a questo punto, in una calda notte di agosto, che entra in scena il secondo protagonista di questa storia, un pensionato (molto noto in paese) le cui finestre si affacciano proprio sulla piscina.

Fucilata contro la piscina

Forse ha il sonno leggero, o forse il rumore delle pompe è davvero insopportabile, sta di fatto che dopo cinque o sei giorni di sopportazione l’uomo imbraccia il fucile, si affaccia alla finestra e nel cuore della notte spara in direzione della piscina, ovviamente vuota. Ma al mattino i proprietari di casa non possono fare a meno di notare la rosa di pallini sulla parete in acciaio della piscina.

Passo successivo la corsa in caserma per la denuncia. E l’uomo, che ammette le proprie responsabilità, viene quindi denunciato per danneggiamento e perché trovato in possesso di armi non regolarmente denunciate. Il colpo che ha danneggiato la piscina, invece, sarebbe stato esploso da un fucile da caccia posseduto in modo legittimo. Le armi in suo possesso sono state poste sotto sequestro, mentre il fascicolo è in mano alla Procura di Ivrea.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook