Lieve sisma ieri pomeriggio in Piemonte. La scossa è stata rilevata in Val Susa a una profondità di 10 chilometri.

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio di ieri, domenica 11 febbraio, in Val Susa, in provincia di Torino. Secondo quanto rilevato dai sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), la terra ha tremato esattamente alle 18.18. L’epicentro è stato individuato a 2 chilometri a sud est di Chiusa San Michele, a una profondità di circa 10 chilometri.

Scossa avvertita solo nei piani alti dei condomini

La magnitudo è stata di 1,8. Troppo debole non solo per provocare alcun tipo di danno e per essere avvertita dalle persone, se non coloro che si trovavano nei piani più alti delle abitazioni vicine all’epicentro.

La Val di Susa non è nuova a fenomeni di questo genere. Terremoti di bassa intensità si registrano infatti relativamente spesso, l’ultimo era stato lo scorso 4 gennaio a Condove.