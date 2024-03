Lo cercavano da venti giorni: pensionato trovato senza vita nell’auto. Si conclude nel peggiore dei modi una lunga operazione che ha tenuti tutti con il fiato sospeso.

Era dal 14 febbraio, giorno di San Valentino, che non si avevano più notizie di lui. Claudio Ellena viveva da solo a Torino, ma da qualche giorno era ospite in un alloggio della sorella. Come riporta Prima Torino, mercoledì 14 febbraio, intorno alle 14:30, l’uomo si è allontanato a bordo della sua auto, una Lancia Y bianca, e non è più rientrato. Nemmeno l’auto era stata ritrovata.

Era scattato l’allarme ed era partita un’ampia operazione di ricerca. Mercoledì 21 febbraio, una settimana dopo la scomparsa, il caso era stato trattato anche in televisione su “Chi l”ha visto?”

Il ritrovamento nell’auto in fondo a un dirupo

Ieri il cadevere dell’uomo è stato trovato. Era ancora nella sua auto, finita in un corso d’acqua in fondo a un dirupo lungo la strada dei Colli a Pino Torinese. E’ molto probabile che l’incidente risalga al 14 febbraio, il giorno della scomparsa. Ad avvistare la vettura in fondo al dirupo è stato un manutentore del parco avventura “Tre Querce”, che si trovava su una piattaforma alta 20 metri per eseguire lavori per l’imminente riapertura.

Il corpo dell’uomo è stato estricato e portato in obitorio. Sarà ora il magistrato a decidere se ordinare l’autopsia o se invece restituire la salma ai familiari per il funerale.