Lutto tra Biellese e Vercellese per la scomparsa di un uomo di soli 34 anni. Celebrato ieri pomeriggio il funerale di Fabio Renzi.

Lutto tra Biellese e Vercellese per la scomparsa di un uomo di soli 34 anni

Profondo cordoglio a Sandigliano, nel basso Biellese, per la scomparsa di Fabio Renzi, venuto a mancare all’età di soli 34 anni. Una notizia che ha colpito duramente familiari, amici e conoscenti, lasciando sgomento nella comunità. Un lutto che tocca anche il Vercellese, e in particolare il paese di Tronzano, centro da cui era originario il giovane uomo.

A darne il triste annuncio sono la mamma Genni, la sorella Annalisa e i parenti tutti, stretti nel dolore per una perdita così prematura. Fabio si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari, che gli sono stati accanto.

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Il funerale celebrato ieri

Nella serata di domenica è stato recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, un momento di raccoglimento e preghiera che ha visto la partecipazione di numerose persone.

I funerali si sono invece tenuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 marzo, sempre nella chiesa parrocchiale del paese, con una presenza di amici e cittadini che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Fabio e stringersi attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore. Al termine della cerimonia funebre, la salma è stata accompagnata al cimitero di Tronzano Vercellese, dove è stata tumulata nella tomba di famiglia.

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