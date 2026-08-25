Una lite tra due vicini di casa, rispettivamente di 66 e 61 anni, ha richiesto l’intervento dei carabinieri a Masserano. All’origine della discussione ci sarebbe stato il taglio di alcune piante di bambù effettuato da uno dei due uomini in un’area situata al confine tra le rispettive proprietà.

Quella che inizialmente era una discussione legata alla gestione dello spazio tra le due abitazioni si è successivamente trasformata in un confronto dai toni accesi. La situazione è degenerata al punto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

Una canna di bambù usata per minacciare

quanto risulta, durante il diverbio uno dei due vicini avrebbe raccolto una canna di bambù appena tagliata per brandirla nei confronti dell’altro uomo, accompagnando il gesto con delle minacce. Un episodio singolare, nato quindi proprio dal materiale che aveva fatto scattare la discussione tra i due.

Non risultano persone ferite. La vicenda è rimasta circoscritta al confronto poco più che verbale tra i due uomini, ma la tensione raggiunta durante la lite ha portato alla richiesta di intervento dei carabinieri, arrivati sul posto per verificare quanto stesse accadendo.

LEGGI ANCHE: Prova a zittire i vicini rumorosi, ma la lite finisce a coltellate: 62enne ferito all’addome

L’intervento dei carabinieri

I militari hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire l’accaduto e chiarire le rispettive posizioni dei due vicini. Al centro della vicenda resta la controversia nata durante il taglio del bambù nella zona che separa le due proprietà.

Foto redazione

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook