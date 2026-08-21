Prova a zittire i vicini rumorosi, ma la lite finisce a coltellate: 62enne ferito all’addome

Un uomo di 62 anni è stato accoltellato poco prima della mezzanotte del 14 agosto in via Dante Graziosi, a Novara, al culmine di una discussione con un vicino di casa. Per l’aggressione la polizia ha arrestato un cinquantenne con l’accusa di tentato omicidio. Il ferito è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Maggiore.

Tutto è cominciato quando il 62enne ha sentito una coppia discutere animatamente nell’appartamento vicino. Dopo aver battuto contro il muro chiedendo di abbassare la voce, ha preso un bastone e si è presentato davanti alla porta dei due. Il confronto è rapidamente degenerato in uno scontro fisico.

Le coltellate e l’arrivo della polizia

Durante la colluttazione il cinquantenne ha impugnato un coltello e ha colpito più volte il vicino all’addome. Alla scena ha assistito la compagna dell’aggressore, che ha chiesto l’intervento del 112. Gli agenti, arrivati poco dopo, hanno trovato il 62enne ferito e in stato confusionale, ma ancora cosciente.

L’uomo è riuscito a indicare immediatamente chi lo aveva colpito. Il cinquantenne ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato e trasferito in carcere. La vicenda è ora al vaglio degli investigatori per definire nel dettaglio quanto avvenuto prima e durante l’aggressione.

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Operato d’urgenza all’ospedale Maggiore

Il 62enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara, dove i medici hanno riscontrato lesioni intestinali provocate dalle coltellate. È stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico, necessario per trattare le conseguenze delle ferite riportate.

L’operazione ha permesso di superare la fase di maggiore pericolo. L’uomo non è più in pericolo di vita, anche se la prognosi resta riservata. Per il vicino arrestato l’accusa contestata è quella di tentato omicidio.

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