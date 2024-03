Migliaia di immagini pedopornografiche nel computer: 24enne arrestato. L’ingente quantità di materiale raccolto via web era classificata in specifiche cartelle.

Un 24enne residente in un centro del Novarese è stato arrestato dalla polizia per la sicurezza cibernetica. Il giovane uomo è stato trovato in possesso di più di mille immagini pedopornografiche, e altrettante immagini ritraenti minori in pose sessualizzate. In più, alcuni scatti illeciti da lui stesso prodotti carpendo momenti intimi nella cerchia delle proprie relazioni sociali.

Come riportano i colleghi di Prima Novara, l’attività investigativa ha avuto inizio nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale di polizia ed è stata coordinata a livello nazionale dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online.

La perquisizione e l’arresto

Durante la perquisizione informatica, gli investigatori hanno accertato la classificazione specifica in cartelle del materiale raccolto via web, anche grazie al ricorso a chat peer-to-peer anonimizzate.

Considerata l’ingente quantità di materiale realizzato mediante sfruttamento di minori detenuta dall’indagato, il personale ha proceduto all’arresto in flagranza del ragazzo, posto agli arresti domiciliari all’esito dell’udienza di convalida. Si è proceduto inoltre al sequestro dei dispositivi informatici rilevanti per l’indagine, per i successivi approfondimenti investigativi. Sarà ora l’autorità giudiziaria a occuparsi del caso.