Nubifragio fa danni tra Torinese e Canavese. VIDEO

Nubifragio fa danni tra Torinese e Canavese. Il territorio ancora sferzato da violenti piogge e raffiche di vento.

Nubifragio fa danni tra Torinese e Canavese

Nella giornata di oggi, domenica 7 luglio, il maltempo in Piemonte ha colpito con particolare violenza la zona centrale della regione: l’area di Torino e dintorni, il Canavese, l’Alessandrino. Qui sotto, alcuni video postati dal Centro meteo Piemonte.

Notevole la quantità di acqua caduta in poche decine di minuti. In molti centri le strade si sono trasformate in torrenti, con le auto che procedevano a fatica.

Miglioramento nella nottata

Per le prossime ore è previsto un progressivo miglioramento della situazione. E per i primi giorni della prossima settimana gli esperti prevedono giornate con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, e un significativo aumento delle temperature.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook