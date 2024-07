Operaio di 56 anni perde la vita schiacciato da un macchinario. Tragedia in un cantiere ferroviario sulla linea Domodossola-Arona-Milano.

Incidente sul lavoro a Meina, lungo vicolo Pozzo, nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 luglio. Un operaio di 56 anni ha perso la vita in un cantiere ferroviario, schiacciato da un macchinario. Vani i soccorsi giunti sul posto. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

Il cantiere è ubicato all’ingresso nord della galleria che sottopassa Villa Faraggiana. Sul posto il personale del 118 per i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare e ogni tentativo è stato vano.

L’uomo stava lavorando in un cantiere di Rfi (Rete ferroviaria italiana) sulla tratta Domodossola-Arona-Milano. In particolare, si tratta di un cantiere finalizzato ad abbassare il livello dei binari per consentire anche ai treni merci di percorrere la galleria sotto la frazione Villa Faraggiana. L’uomo, assunto da una ditta esterna rispetto a Rfi, sarebbe stato schiacciato da un macchinario. Inutili i tentativi di portargli soccorso.

Il cordoglio di Rfi

Sulla vicenda Rfi ha diffuso unota: «Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell’operaio di una ditta appaltatrice, deceduto su un’area di lavoro lungo la linea ferroviaria Milano-Domodossola. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità alle quali Rfi sta offrendo la più ampia collaborazione. Ci sonoverifiche in corsa anche da parte di Rfi».

