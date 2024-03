Borgosesia, ferito gravemente operaio che lavora nel cantiere della ferrovia. L’uomo è finito al pronto soccorso con codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

Un operaio di 46 anni è finito al pronto soccorso con codice rosso dopo essersi ferito gravamente a Borgosesia nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 marzo. Si tratta di uno di coloro che operano lungo la tratta ferroviaria in queste settimane. Come è noto sono infatti in corso lavori di ammodernamento e manutenzione dei binari lungo la Novara-Varallo.

L’intervento del 118

L’allarme dopo l’infortunio è stato lanciato subito. L’uomo è stato preso in cura dagli operatori del 118 intervenuti sul posto, che lo hanno stabilizzato e portato al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara. Qui è giunto con codice rosso: necessitava di un intervento urgente e importante, ma non è in pericolo di vita.