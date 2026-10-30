Ritrovato il corpo senza vita di un pensionato scomparso il mese scorso

È stato identificato in Paolo Mora, residente a Vigliano e scomparso da quasi un mese, un uomo trovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre nei boschi sopra il Tracciolino.

La scoperta è avvenuta intorno alle 15.30, quando un passante ha notato il corpo in una zona boschiva e ha chiamato il numero unico di emergenza 112. Da quel momento sono scattate le operazioni di soccorso e gli accertamenti per arrivare all’identificazione.

La conferma dell’identità

Nelle ore successive è arrivata la conferma che la persona ritrovata era proprio Paolo Mora, del quale non si avevano più notizie da diverse settimane. La sua scomparsa aveva fatto scattare le ricerche e alimentato l’apprensione di familiari e conoscenti. Il ritrovamento mette dunque fine a quasi un mese di attesa, purtroppo con l’esito più drammatico.

La posizione del corpo, in un’area impervia sopra il Tracciolino, ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche con mezzi aerei. La salma è stata recuperata dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco, intervenuto per raggiungere il punto e completare le operazioni in sicurezza. Sul posto hanno lavorato anche i carabinieri e l’autorità giudiziaria. Il corpo è stato successivamente trasferito all’obitorio dell’ospedale di Ponderano, dove saranno effettuati gli accertamenti disposti per chiarire le cause del decesso.

Il Tracciolino tra Graglia e Oropa

Il ritrovamento è avvenuto in una zona boschiva che si sviluppa sopra il Tracciolino, il percorso di circa quindici chilometri che collega idealmente l’area del santuario di Graglia con quella di Oropa.

Si tratta di un tracciato conosciuto e frequentato, ma circondato in diversi punti da aree boschive e terreni difficili da raggiungere. Proprio le caratteristiche della zona hanno reso necessario l’impiego dell’elicottero per il recupero.

Ora gli accertamenti sulla morte

Con l’identificazione di Paolo Mora si apre ora la fase destinata a chiarire che cosa sia accaduto dopo la sua scomparsa. Gli investigatori dovranno ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo e stabilire le circostanze della morte.

Al momento non sono stati resi noti elementi che permettano di formulare conclusioni sulle cause del decesso. La salma resta quindi a disposizione dell’autorità giudiziaria all’obitorio di Ponderano, mentre proseguono gli approfondimenti.

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